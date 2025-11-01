الفنان عادل إمام بالزي الفرعوني.. صورة تثير ضجة على السوشيال ميديا

وأظهرت الصورة الفنان الملقب بـ"الزعيم" وهو يقف داخل الكبير، محاطًا بأجواء الحضارة المصرية القديمة، مما دفع العديد من رواد المواقع الاجتماعية إلى التفاعل بشكل واسع مع هذه الصورة القريبة للغاية إلى الواقعية بسبب دقة تنفيذها.الصورة ليست الوحيدة من نوعها، حيث تم تداول صور مشابهة لعدد من الشخصيات العامة والفنانين المصريين، وهم يرتدون الملابس الفرعونية نفسها داخل المتحف المصري الكبير، من بينهم: ، ، ، ، ، وغيرهم، مما يعكس تأثير الحدث الكبير الذي سيشهده المتحف.وبرغم معرفة معظم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأن الصورة قد تم إنشاؤها باستخدام أدوات ، فإنها أثارت حماسًا كبيرًا بين محبي الفنان ، الذين عبروا عن شغفهم برؤيته في هذا الإطار التاريخي المميز، مؤكدين أن وجوده في هذا الحدث الثقافي والحضاري سيكون له طابع خاص.وقد تساءل البعض عن إمكانية ظهور عادل إمام في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، خاصةً في ظل غيابه عن الساحة الفنية والإعلامية في السنوات الأخيرة، وذلك في ظل تصدر أنباء حضور فنانين غائبين منذ سنوات عن الأنظار قائمة الأسماء المتوقعة لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير، على رأسهم التي تتولى تقديم حفل الافتتاح، والفنانة بشكل غير مؤكد حتى الآن.ويُفتتح المتحف المصري الكبير يوم السبت 1 نوفمبر/ تشرين الثاني، وسط استعدادات مكثفة وترقب واسع، بحضور عدد من الشخصيات العامة، ورؤساء الدول، بالإضافة إلى وفود دولية.