أزمة إبراهيم تاتليسس ونجله تتجاوز الجدران والقضاء يتدخل

وبدأت القصة بعد دعوى رفعها إبراهيم تاتليسِس ضد ابنه، متهما إياه بـ"التهديد" والتدخل في شؤونه الخاصة وأملاكه، لتستجيب المحكمة الثانية لشؤون الأسرة في إزمير لطلب الفنان وتفصل في القضية.وأصدرت المحكمة أمرا تقييديا يمنع أحمد من الاقتراب من والده لمسافة تقل عن ثلاثة كيلومترات، بحيث يفعل السوار الإلكتروني إنذارا تلقائيا عند تجاوز الحد المسموح به، وتخطر السلطات فورا."صراع المال" داخل العائلة الثرية بدت ملامحه قبل أشهر، حيث طالب أحمد بتعيين وصي على والده بدعوى معاناته من اضطرابات نفسية، بينما رفع إبراهيم دعوى ضد حفيده ميرت تاتليسس بتهمة احتلال شقته في منطقة ساريير بإسطنبول، كما سبق أن رفع دعوى أخرى ضد أحمد لاستخدامه اسم "تاتليسس" كعلامة تجارية دون إذنه.