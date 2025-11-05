نادية الجندي ترد على منتقدي إطلالاتها "الجريئة"

وأكدت النجمة المصرية البالغة من العمر 84 عاماً أن "ربط الملابس بالعمر شيء لا يليق ولا يصح، كما أنه بالغ السخافة"، مضيفةً: "لا يوجد شيء اسمه هذه الملابس لا تليق بسنّك.. هذه الجملة سخيفة جداً وهي التي لا تليق".وأشارت الجندي في لقاء إعلامي إلى أن "تكريمها ضمن فعاليات الدورة الـ13 من "مهرجان وهران السينمائي الدولي للفيلم العربي" يعني لها الكثير ويثبت أن كفاحها وتضحياتها عبر مشوارها السينمائي الطويل لم تذهب سدى. وأن العمل الحقيقي يعيش في ذاكرة الأجيال".وكانت النجمة المصرية قد تعرّضت أكثر من مرة لانتقادات لاذعة بسبب إطلالاتها التي توصف بأنها "مكشوفة" وجريئة ولا تراعي شكل جسمها والترهّلات وسنّها الحقيقية، ولكنها في المقابل تلقت دعماً كبيراً من النجوم والجمهور الذين تغزّلوا برشاقتها وقدرتها في الحفاظ على صحتها وأناقتها وملامحها الجميلة رغم تقدّمها في السنّ، مشدّدين على أن من حقها ارتداء ما يحلو لها في كل المناسبات.