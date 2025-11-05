شاكيرا تحصد لقب "أيقونة الجولات العالمية"

وانطلقت الجولة في أبريل 2024، وشملت حفلات ضخمة في عدة دول، حيث باعت أكثر من 2.5 مليون تذكرة بإجمالي إيرادات تجاوز 327 مليون دولار من أصل 64 عرضًا حتى الآن. كما تصدّر ألبومها الذي يحمل الاسم نفسه قوائم بيلبورد للألبومات اللاتينية والبوب اللاتيني.وفي قمة "بيلبورد" للموسيقى الحية لعام 2025، حصلت شاكيرا، 48 عامًا، على "الأيقونة العالمية للجولة" تقديرًا لإنجازها الفني الكبير، حيث قدّم الجائزة مدير جولتها مارتي هوم، الذي أشاد بإصرارها وحرصها على تقديم أفضل أداء لجمهورها حول العالم.وفي كلمتها خلال الحفل، عبّرت شاكيرا عن سعادتها قائلة: "لم أتخيل يومًا أن أملأ كل ملعب بهذا الشكل. أشعر وكأنني أبدأ من جديد بعد 30 عامًا من العمل، لقد كانت هذه أفضل جولة في حياتي".وشهدت الجولة لحظات بارزة، أبرزها تقديم 12 عرضًا متتاليًا في ملعب GNP Seguros في مكسيكو سيتي، حيث سجلت رقمًا قياسيًا ببيع 65 ألف تذكرة في الليلة الواحدة.ومن المقرر أن تُختتم الجولة في المقبل، لتواصل شاكيرا ترسيخ مكانتها كأيقونة عالمية جمعت بين الإبداع اللاتيني والعروض الفنية المبهرة بأسلوب يعكس مسيرتها الممتدة على مدى ثلاثة عقود.