وبخ نوات إيتساراجريسيل، المدير التنفيذي لمنظمة (MUO)، ملكة جمال الكون المكسيكية، بوش، أثناء الحفل، مما تسبب في وقوفها ومغادرة .وتبعت العديد من المتسابقات، ومن بينهن ملكة جمال الكون الحالية الدنماركية كير ثيلفيج، وملكة جمال الكون الكندية فاندنبيرج، وملكة جمال الكون العراقية القريشي، بوش إلى خارج الغرفة تضامناً معها.خلال حفل التتويج، تساءل إيتساراجريسيل، رئيس مسابقة ملكة جمال جراند إنترناشونال، عن سبب غياب بوش عن جلسة تصوير على ، وزعم أنها "لا تتمتع بالاحترام"، حيث سال: " ، أين أنت؟" سأل قبل أن تقف بوش وسط الحشد، ليضيف: "سمعت أنك لن تدعمي كل شيء يتعلق بتايلاند، هل هذا صحيح؟" سألها قبل أن يتهمها بالاستماع إلى مديري مسابقة ملكة جمال المكسيك بدلاً من فريق ملكة جمال الكون في عندما طُلب منها المشاركة في جلسة تصوير.استمر التبادل بين الثنائي حوالي أربع دقائق قبل أن يصف إيتساراجريسيل بوش بأنها "غبية"، حيث قال "إذا كنت تتبع أوامر مديرك الوطني، فأنت أحمق".بعد ذلك قالت المتسابقة: "لأن لي صوتًا، أنتم لا تحترموني كامرأة"، ثم طلب من الأمن إخراج بوش من الغرفة، وفي الاثناء قالت: "وبعد ان غادرت المتسابقة القاعة، بدأ العديد من المتسابقين يخرجون خلفها من بينها متسابقة في ملكة جمال الكون حنين القريشي، وكان مدير المسابقة يأمرهم بالجلوس: "اجلس. من أراد مواصلة المسابقة فليجلس".وبعد مغادرة الغرفة، تحدثت بوش إلى الصحافة إلى جانب ملكة جمال العراق وقالت إن ما فعله مدير المسابقة "ليس محترماً".