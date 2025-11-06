بتهمة السرقة.. فنانة مصرية مهددة بالسجن

وحدّدت المحكمة موعداً لبدء محاكمة رسمياً في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، وذلك على خلفية نسب لوحات فنية لعدد من الفنانين الأجانب إليها خلال ظهورها التلفزيوني في برنامج "معكم ".وحدّدت الدائرة الابتدائية في المحكمة موعد الجلسة لتبدأ محاكمة مها الصغير رسمياً. ومن المقرر أن يتم إبلاغها بموعد الجلسة للاستماع الى أقوالها وعرض الأدلة الفنية التي تدينها، وتشمل الأدلة تقارير صادرة عن الجهاز المصري للملكية الفكرية، والتي تتعلق باللوحات الست محل الاتّهام.وتعود جذور الأزمة الى ظهور مها الصغير كضيفة في برنامج "معكم منى "، حيث استعرضت لوحات فنية ونسبتها الى نفسها، ما دفع الفنانين أصحاب اللوحات الأصليين الى الخروج بتصريحات تؤكد ملكيتهم للعمل، مقدمين الإثباتات على ملكيتهم لتلك الأعمال متهمين مها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية.