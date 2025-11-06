الحبس سنتين بحق محمد رمضان بسبب أغنية

وأوضح مقدم البلاغ في تحقيقات النيابة أن الأغنية احتوت على عبارات تُحرّض على العنف وتتعارض مع القيم الأخلاقية والمجتمعية، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفنان.وجاء قرار الإحالة في القضية رقم 9213 لسنة 2025 جنح الدقي، عقب انتهاء من فحص البلاغ وسماع أقوال الأطراف كافة.من جانبه، أصدر للفنان بيانًا رسميًا نفى فيه الاتهامات المتداولة، مؤكدًا أن الفنان حصل على جميع التراخيص والتصاريح المطلوبة قبل طرح الأغنية، مشيرًا إلى أن "ما تم تداوله بشأن المخالفات أخبار مغلوطة وغير صحيحة".