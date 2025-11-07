ليلى علوي تثير غضباً واسعاً

وتأتي اعتراضات نقاد لسينما في على تكريم ، في الدورة المقبلة من لسينما المؤلف، بسبب تكرار اسمها، وتكريمها لعدة مرات في مهرجانات ومحافل سينمائية مغربية أخرى، ما أثار تساؤلات حول مدى تمثيلية هذه التكريمات للمشهد الفني المحلي ورواده.وفي هذا الصدد، قال الناقد السينمائي ، في تصريحات إعلامية إن "التكريمات المتكررة للوجوه السينمائية نفسها تكشف عن خلل غريب في ترتيب الأولويات لدى المهرجانات السينمائية المغربية".وأكد الشافعي أن "التكريمات في المهرجانات السينمائية المغربية قد فقدت معناها الأصلي كرمز للاعتراف بالجهد والإبداع، وأصبحت بمثابة أداة لتلميع الأسماء وتبادل المصالح بين إدارات المهرجانات والمشاهير".وعد تكريم أسماء فنية من مصر مثل ليلى ، وحسين ، وإلهام ، قد أصبح بمثابة ، وليس تقديراً حقيقياً لإسهاماتهم السينمائية.من جانبه، انتقد الناقد السينمائي واكريم، تكريم الفنانة ليلى علوي، وأفاد أن تكريمها المزمع في المهرجان الدولي لسينما المؤلف للمرة الثامنة في المهرجانات المغربية، واصفاً ذلك بالتكرار غير المقبول.كما أشار إلى أن تكريمها يثير الجدل حول غياب معايير واضحة للاحتفاء بالمبدعين، خاصة أولئك الذين أثّروا في المشهد الفني المغربي المحلي.ويرى بعض نقاد السينما في المغرب أن هذا الجدل المُثار يعكس حالة من الارتباك في المهرجانات السينمائية المغربية، حيث يظل السؤال مطروحًا: هل التكريمات في المهرجانات هي مجرد احتفاء حقيقي بالإبداع، أم أن هناك أهدافاً أخرى وراء هذه الممارسات؟.