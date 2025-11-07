مها الصغير تفجر مفاجأة: كادر البرنامج متورط بقضية سرقة اللوحات الفنية

وأكدت في إفادتها الرسمية للنيابة أنها سلمت الفريق "فلاشة" إلكترونية تحتوي على أعمالها الخاصة فقط، لكن فريق البرنامج قام بتحميل لوحات إضافية من الإنترنت دون علمها.وأوضحت التحقيقات في القضية رقم 23 لسنة 2025 جنح اقتصادية 6 أكتوبر، أن هذه اللوحات تم عرضها خلال البرنامج ونسبت إلى مها الصغير بالخطأ.وكشف تقرير جهاز حماية الملكية الفكرية أن اللوحات الست المتنازع عليها تعود ملكيتها لفنانين أوروبيين معروفين، وتم عرضها دون الحصول على إذن مسبق منهم.وأسفرت التحقيقات عن إحالة مها الصغير إلى ، حيث حددت الجلسة الأولى لنظر القضية في 22 الجاري.وسبق هذه التطورات قرار لتنظيم الإعلام بمنع مها الصغير من الظهور الإعلامي لمدة ستة أشهر، بعد شكاوى الفنانين الأصليين.