مشاركة حنين القريشي في ملكة جمال الكون تثير الجدل: العراق بلا ملكة رسمية منذ 3 سنوات... من منحها اللقب؟

فن وثقافة

2025-11-07 | 07:49
مشاركة حنين القريشي في ملكة جمال الكون تثير الجدل: العراق بلا ملكة رسمية منذ 3 سنوات... من منحها اللقب؟
تصدّر اسم حنين القريشي مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة بعد إعلان مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون، حيث تمثّل العراق في دورتها الـ74. وقد أثار هذا الخبر دهشة واسعة بين العراقيين، إذ لم تُنتخب أي ملكة جمال للعراق منذ عام 2022، ما جعل الكثيرين يتساءلون عن كيفية اختيار القريشي لتمثيل بلاد الرافدين في هذا الحدث الجمالي العالمي، وعن الجهة التي منحتها هذا اللقب. فما القصة الحقيقية وراء مشاركة حنين القريشي؟.

وتُعدّ حنين القريشي من الوجوه البارزة في ريادة الأعمال والعمل الإنساني، وتُقيم حالياً في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، بعد أن غادرت العراق في سن الثانية عشرة.

وبحسب مصادر خاصة، فإن وزارة الثقافة العراقية والسيد أحمد ليث، المسؤول عن تنظيم المسابقة في البلاد، لم يختارا أي ملكة جديدة حتى الآن، إذ إن المسابقة متوقفة منذ ثلاث سنوات.

أما المفاجأة، فتكمن في أن الجهة التي قررت تتويج القريشي تقيم خارج العراق، ولم تتمكن من تنظيم حفل انتخاب رسمي، سواء داخل الأراضي العراقية أو خارجها، بسبب رفض الوزارة إقامة هذا الحدث. ونتيجة لذلك، تعاون المنظم الخارجي مع إدارة مسابقة ملكة جمال الكون، وقدّم تصريحاً خاصاً يتيح للقريشي المشاركة وتمثيل بلاد الرافدين في المسابقة العالمية.
 



ولكن هذه المشاركة تطرح عدداً من الأسئلة التي ما زالت تبحث عن إجابات واضحة:

من الجهة الرسمية التي تملك حق تسمية ممثلة العراق في المسابقات الدولية للجمال؟

هل تمّت مخاطبة وزارة الثقافة أو اللجنة الوطنية للمسابقة قبل ترشيح القريشي؟

وهل تعترف منظمة ملكة جمال الكون بترشيح يتم من خارج الأطر الرسمية في البلد المعني؟

وما موقف العراقيين من تمثيل شخصية مغتربة لوطنهم في حدث بهذا الحجم؟

أسئلة تبقى مفتوحة بانتظار توضيح رسمي من الجهات المعنية، فيما تواصل حنين القريشي استعداداتها للمنافسة على لقب ملكة جمال الكون 2025، في حدث يبدو أنه لن يخلو من الجدل والاهتمام الإعلامي.

تعليق وزارة الثقافة على تمثيل حنين القريشي العراق

في سبيل البحث عن الإجابات، تواصلنا مع وزارة الثقافة وتحدثنا إلى المتحدث باسمها، أحمد العلياوي، الذي أوضح أنه يمتلك معلومات حول ترشيح حنين القريشي لمسابقة ملكة جمال الكون. وأشار العلياوي إلى أن الوزارة تمثل الجهة الحكومية المسؤولة عن قطاعات الثقافة والسياحة والآثار، لكنه أكد في الوقت نفسه أن هذا النوع من الترشيحات لا يتم عبر الوزارة، ولا تمتلك أي دور رسمي فيه.

وعن الجهة المخوّلة بتنظيم مسابقات الجمال، بيّن العلياوي أن هذه الفعاليات تُقام عادة من قبل شركات أو جهات غير رسمية، وأن عملية الترشيح للمسابقة تتم بشكل مباشر من خلال المنظمين، وليس عبر أي دولة أو وزارة.

بلسم حسين: "تفاجأت من مشاركة حنين"!

وصرحت ملكة جمال العراق بلسم حسين بتوضيح رسمي لموقعنا حول مشاركة حنين القريشي بمسابقة ملكة جمال الكون، مؤكّدة استغرابها من ترشيحها لتمثيل العراق عالمياً. وقالت بحديث خاص لموقعنا: "تفاجأت من مشاركة حنين وتمّ التواصل معي سابقاً من قبل المنظم، وهو شخص مقيم في أمريكا اشترى وكالة هناك، وهو من قام بترشيحها، رغم أنه لا يملك الحقّ في اختيار أي مرشحة لتمثيل العراق".

وأشارت بلسم إلى أن المسابقة التي جرى الحديث عنها نُظّمت خارج العراق، رغم أن حفلة انتخاب ملكة جمال العراق تابعة رسميًا لوزارة الثقافة والسياحة والآثار، وتدار من قِبل رجل الأعمال أحمد ليث، وهي الجهة الوحيدة المخوّلة بإقامة المسابقة وفقًا للضوابط الرسمية. جميع المشاركات يجب أن يخضعن لانتخابات وتصفيات داخل المحافظات العراقية، ثم يتمّ اختيار الفائزة التي تمثّل البلاد خارجيًا.

ترشيح غير قانوني

وأوضحت بلسم أن ترشيح القريشي تم عبر معارف وشخصيات في الخارج، مستغلة إقامتها في الولايات المتحدة منذ أن كانت في الثالثة عشرة من عمرها، مضيفة: "هذا الترشيح غير قانوني ومرفوض، إذ لا يمكن لأي جهة خارج العراق أن تختار ممثلة عن البلاد بدون انتخاب رسمي. كما أن المسابقة العالمية تتضمن معايير معينة كعرض ملابس السباحة، وهو أمر لا يتناسب مع الضوابط الاجتماعية في العراق".

وعن سبب استبعادها عن تمثيل البلاد في ملكة جمال الكون، ردّت بلسم: "كنتُ على وشك المشاركة في المسابقة بعد فوزي بلقب ملكة جمال العالم العراق، لكننا لم نحصل على استثناء فيما يتعلّق بفقرة البكيني، لذلك لم أشارك. أما القريشي فلم تُنتخب كملكة جمال العراق، بل تمّ اختيارها هناك كمرشحة تحمل الجنسيّة العراقية فقط".

عودة انتخاب ملكة جمال العراق في 2026

وأشارت حسين إلى أن هناك نية لإعادة تنظيم المسابقة خلال عام 2026 بعد توقّف دام عدّة سنوات، وقالت: "تلقّيتُ تأكيدًا من رئيس المنظمة بأنّ هناك استعدادات حقيقيّة لإعادة المسابقة العام المقبل، وهذا خبر حصري. أشجع جدًا عودة هذه الفعالية لأنّها تتيح فرصًا جميلة للفتيات وتُعزّز الوعي الثقافي حول مفهوم الجمال الحقيقي، الذي لا يعتمد على الشكل فقط بل على الشخصية والثقافة والذكاء".

وأضافت: "أدعو الجمهور إلى التحلّي بالوعي وعدم تصديق أيّ ترشيحات غير رسميّة. ملكة جمال العراق يجب أن تُنتخب من داخل البلاد، وفق الضوابط والقوانين المعتمدة، ثم تمثل العراق في المحافل الدولية. نعد الجمهور بحدث جميل وراقي قريبًا يليق باسم بلدنا الحبيب".

وبعد مرور ثلاث سنوات على غياب مسابقة ملكة جمال العراق، إذ ما تزال بلسم حسين تحتفظ باللقب منذ عام 2022، وقد مثّلت العراق بصورة مشرّفة عالمياً، يبرز التساؤل: متى ستشهد الساحة العراقية انتخاب ملكة جمال جديدة تواصل هذه الرسالة على المستوى العالمي؟.
 
محليات

فن وثقافة

للنساء فقط

منوعات

ألسومرية

العراق

بلسم حسين

حنين القريشي

ملكة جمال الكون

وزارة الثقافة والسياحة

ملكة جمال العالم

الولايات المتحدة

اللجنة الوطنية

وزارة الثقافة

