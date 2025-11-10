"من نزع الفستان إلى قميص النوم في السرير".. هيفاء وهبي تثير جدلا واسعا بصور جريئة

وعبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، نشرت "الديفا" فيديو يوثق لقطات لها من الحفل، وما بعده، من الأجواء إلى تغيير ملابسها وإزالة مستحضرات التجميل، لينتهي المقطع بها وهي ترتدي ملابس النوم في السرير وتشاهد لقطات من حفلها على الهاتف.وأثارت اللقطات التي انتشرت بشكل واسع على الإنترنت وظهرت فيها "وهبي" وهي في بداية تغيير ملابسها وثياب النوم بين متابعيها ورواد مواقع التواصل، فمنهم من رأى أنها "أيقونة" مهما فعلت وأنهم يحبونها ويعجبون بجمالها بشدة، فيما اعتبر آخرون أن الفيديو جريء ولا يصح نشره بهذه اللقطات.وكتب أحدهم معلقا: "بعد حفل الاردن نشرت وهبي فيديو، صحيح جريء وجديد على هيفاء، بس كلّها سوا بتخلق قوّة جذب كتير قوية وهيدا بخليها مُميّزة وما حدا بينافسها".وأضاف آخر: "حتى بجرأتها أيقونة".في حين جاء في تعليقات المنتقدين: "اعذروني. ليش هالدراما. شو هي الفايدة من هذه اللقطة. يعني هي تنام او تغير ملابس أو شو.."، وأضاف آخر: "طيب ليه يعني بتعمل هيك شو الهدف؟".