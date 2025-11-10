وفاة مطرب شعبي بحادث سير

ووقع الحادث في ساعة مبكرة من، صباح اليوم الجمعة، بطريق "الجيش القديم" بمركز "ملوي" بمحافظة ، جنوب ، ما أسفر عن 3 أشخاص وإصابة 7 إثر تصادم سيارتين، وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى التخصصي في ملوي، وتم تحرير محضر بالواقعة.