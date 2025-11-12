الصفحة الرئيسية
السوداني: حصدنا ثمار حرصنا على إحداث الفارق في ميدان العمل
مي عز الدين بإطلالة ناعمة وبسيطة في حفل خطوبتها
فن وثقافة
2025-11-12 | 10:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
412 شوهد
السومرية نيوز
– فني
تميّزت
مي عز الدين
في حفل خطوبتها بإطلالة ناعمة وبسيطة اختارت فيها فستاناً عاجياً بتصميم رومانسي هادئ يعكس ذوقها الكلاسيكي المفضّل للألوان الفاتحة والخامات الراقية.
وكانت الإطلالة خالية من التوتر، مع لمسات بسيطة تعزز مظهرها الطبيعي وشبابها، مما منحها جاذبية أنيقة ومتوازنة تناسب الحدث العائلي الهادئ، وأشاد الجمهور بقدرتها على الجمع بين البساطة والفخامة في الوقت نفسه.
ونشر أحمد تيمور زوج الفنانة
مي عز الدين
صورة تجمعهما عبر خاصية ستوري حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، عبَّر من خلالها عن حبه وسعادته الكبيرة بهذه الخطوة المميزة في حياته الشخصية.
وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع هذه الصورة وتمنوا لمي
عز الدين
حياة سعيدة وهادئة ومستقرة برفقة زوجها، وأبدى الكثير منهم فرحتهم بأنها استطاعت أن تتجاوز مرحلة العزلة والاكتئاب بعد رحيل والدتها وتبدأ حياتها من جديد.
من هو أحمد تيمور خليل زوج مي عز الدين؟
زوج مي عز الدين هو شاب من خارج الوسط الفني، يُدعى أحمد تيمور خليل من مواليد
الإسكندرية
ويصف نفسه عبر صفحته الشخصية على إنستغرام بأنّه "متعدد المواهب"، ويُعد من الأسماء البارزة في مجال
الصحة
واللياقة البدنية، فهو طبيب صيدلي ومعالج غذائي يتابعه الآلاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويقدم محتوى يركز على التغذية الصحية ونمط الحياة المتوازن.
ودائمًا ما يحرص أحمد تيمور خليل على مشاركة متابعيه بعض مقاطع الفيديو التي تتحدث عن اللياقة البدنية والتغذية الصحية السليمة، كما يحب السفر كثيراً والاستمتاع بالأجواء على البحر، حيث أن معظم سفرياته تكون خارج
مصر
تكون لقضاء
عطلة
الصيف.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
أحدث الحلقات
ناس وناس
52 دقيقة
تغطية خاصّة
منتدى سومر
العراق في دقيقة
نشرة أخبار السومرية
استديو Noon
صباحكم أحلى مع سلمى
صباحكم أحلى مع سلمى
Live Talk
ناس وناس
52 دقيقة
تغطية خاصّة
منتدى سومر
العراق في دقيقة
نشرة أخبار السومرية
استديو Noon
صباحكم أحلى مع سلمى
صباحكم أحلى مع سلمى
