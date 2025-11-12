مي عز الدين بإطلالة ناعمة وبسيطة في حفل خطوبتها

وكانت الإطلالة خالية من التوتر، مع لمسات بسيطة تعزز مظهرها الطبيعي وشبابها، مما منحها جاذبية أنيقة ومتوازنة تناسب الحدث العائلي الهادئ، وأشاد الجمهور بقدرتها على الجمع بين البساطة والفخامة في الوقت نفسه.ونشر أحمد تيمور زوج الفنانة صورة تجمعهما عبر خاصية ستوري حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، عبَّر من خلالها عن حبه وسعادته الكبيرة بهذه الخطوة المميزة في حياته الشخصية.وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع هذه الصورة وتمنوا لمي حياة سعيدة وهادئة ومستقرة برفقة زوجها، وأبدى الكثير منهم فرحتهم بأنها استطاعت أن تتجاوز مرحلة العزلة والاكتئاب بعد رحيل والدتها وتبدأ حياتها من جديد.من هو أحمد تيمور خليل زوج مي عز الدين؟زوج مي عز الدين هو شاب من خارج الوسط الفني، يُدعى أحمد تيمور خليل من مواليد ويصف نفسه عبر صفحته الشخصية على إنستغرام بأنّه "متعدد المواهب"، ويُعد من الأسماء البارزة في مجال واللياقة البدنية، فهو طبيب صيدلي ومعالج غذائي يتابعه الآلاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويقدم محتوى يركز على التغذية الصحية ونمط الحياة المتوازن.ودائمًا ما يحرص أحمد تيمور خليل على مشاركة متابعيه بعض مقاطع الفيديو التي تتحدث عن اللياقة البدنية والتغذية الصحية السليمة، كما يحب السفر كثيراً والاستمتاع بالأجواء على البحر، حيث أن معظم سفرياته تكون خارج تكون لقضاء الصيف.