مصر.. جدل حول وفاة محمد صبحي وتدخل عاجل من نقابة الممثلين

وتحوّل الخبر الكاذب خلال دقائق إلى مادة متداولة على الصفحات، ما اضطر إلى إصدار بيان عاجل لوضع حد للفوضى الإلكترونية التي طالت رمزاً من رموز الدراما والمسرح المصري.النقابة أكّدت أنّ بخير، وأنه يتلقى الرعاية الطبية اللازمة بعد تعرضه لوعكة صحية بسيطة، مشددة على أنّ حالته مستقرة ولا صحة إطلاقاً لأنباء وفاته.البيان حمل نبرة حازمة دعت وسائل الإعلام ورواد المنصات إلى تحرّي الدقة قبل نشر أخبار تمسّ حياة الفنانين، معتبرة أن الشائعات من هذا النوع لا تُربك عائلات الفنانين فحسب، بل تثير القلق بين الجمهور وتروّج لفوضى معلوماتية لا يمكن تبريرها.كما نبّهت النقابة إلى أنها الجهة الرسمية الوحيدة المخوّلة بإعلان أي تطورات تخص أعضاءها، داعيةً الجميع إلى اعتماد مصادر موثوقة قبل تداول أي خبر.في خضم هذه الضجة، خرجت الفنانة لتقديم اعتذار علني بعد أن نشرت نعيًا للفنان الكبير قبل أن يتبيّن لها زيف الخبر، وقالت إنها لم تقصد نشر معلومة خاطئة، متمنية لصبحي العمر الطويل والصحة الدائمة.