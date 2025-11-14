فنان مصري شهير يقع ضحية عملية احتيال

وكشف إدوارد عن تعرضه للنصب خلال الساعات القليلة الماضية، من خلال منشور على حسابه بمنصة ، محذرا جمهوره من عمليات الاحتيال الإلكتروني.وكتب إدوارد في منشوره: "يا جماعة أنا اتنصب عليا في فلوس، الرقم (هاتف) ده بعت لي على إنه شادي خفاجة الممثل، وأنه متعشم فيا ومفيش شغل ومش لاقي ياكل، وأنا بعت له فلوس (عبر تطبيق) إنستا باي، راح عمل ليا بلوك، وكلمنا بعد كده شادي طلع ميعرفش حاجة، خدوا بالكم بقى من النصب باسم الفنانين".من جهته، أعلن الفنان شادي خفاجة، اتخاذه إجراءات قانونية ضد منتحل شخصيته، داعيا كل من تعرض لموقف مشابه إلى التواصل معه لتجميع المعلومات اللازمة.وكتب شادي خفاجي عبر منصة فيسبوك: "وصلني خلال الأيام فاتت إن في شخص بينتحل شخصيتي وبيتواصل مع بعض الناس وبيطلب منهم معاملات مالية باسمي، للأسف تم استغلال طيبة الأستاذ إدوارد وتعرض لموقف غير مقبول".وواصل: "أي حد اتعرض لنفس الموقف يا ريت يبعتلي التفاصيل في رسالة خاصة، علشان بجمع كل البيانات والإجراءات القانونية بالفعل بدأت".