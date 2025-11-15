فنان شهير واحد أعضاء لجنة تحكيم "ذا فويس" يتعرض لحادث مروع

وأكدت زوجته، ، أنه "كان يقود سيارته بشكل طبيعي دون سرعة زائدة، وأنه يتواجد حاليا في المستشفى برفقة شقيقه الفنان ".وأضافت أنه "من المتوقع أن يغادر المستشفى بعد الاطمئنان الكامل على حالته الصحية".بدوره، نشر عمرو سعد منشورا على أعلن فيه عن الحادث، معتذرا عن صعوبة التواصل مع الزملاء والإعلاميين، وشاكرا الجمهور على اهتمامهم، ومؤكدا أن " سيكون بخير بإذن الله".وتتابع عن كثب تطورات الحالة الصحية للفنان، حيث أكد النقيب أنه "على اتصال مستمر مع شقيقه عمرو سعد".وأوضح كامل أن "الفنان يخضع لفحوصات طبية على منطقة الظهر والفقرات نتيجة انفتاح الوسادة الهوائية في السيارة أثناء الحادث"، متمنياً له "الشفاء العاجل والعودة إلى جمهوره".