برباعية في أوكرانيا.. فرنسا تصعد لكأس العالم 2026
الفنانة نانسي عجرم تنهي الجدل حول صور زوجها

فن وثقافة

2025-11-15 | 04:09
الفنانة نانسي عجرم تنهي الجدل حول صور زوجها
روسيا اليوم
299 شوهد

السومرية نيوز – فن وثقافة

علقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على ما أثير على منصات التواصل الاجتماعي حول وجود خلافات مع زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم وحذفها صورها معه من حساباتها على منصات التواصل.

وقالت عجرم إن هذه الشائعات "غير صحيحة نهائيا" مشيرة إلى أنه منذ بداية زواجها من طبيب الأسنان الشهير فادي الهاشمي "لم تتوقف الشائعات، ولا أعرف لماذا؟" مؤكدة ان أمر الشائعات حول حياتها الزوجية "أمر مبالغ فيه وغير معقول".

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية المصرية منى الشاذلي في برنامج "معكم" على قناة "أون إي" المصرية، أن ما أثير حول حذفها لصورها مع زوجها "غير صحيح إطلاقا.. ما حذفت ولا صوره ولا مرة، وكل الصور موجودة، الخبر كذبة، لماذا أحذف صوره!".

ولفتت إلى أن علاقتها بزوجها تقوم على الحب والاتفاق والثقة، مع احتفاظ كل منهما باستقلاليته في عمله، قائلة: "أنا بالتأكيد أحتاج إليه نفسيا ومعنويا أكثر مما يحتاجني، لأشاركه ما أشعر به، لكن هو لا يأتي ليخبرني بمشكلة تشغله".

وشددت على أنها لا يمكن أن تمحي حياتها من أجل إفراغ المساحة لصور عمل فني جديد، مؤكدة أن حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي منذ اليوم الأول تمزج بين صور عائلتها وعملها.

وأشارت إلى أن زوجها هو "سند وظهر" في كل حياتها وليس فقط في الجانب الأسري، مؤكدة أن استمراريتها ما كانا ليتحقق لولا ذلك، مضيفة: "لا يوجد شيء يجعلني أعيش الحياة غصبا عني وأنا لست سعيدة، لا أقبل أن أعيش وأنا غير سعيدة".

وتحدثت الفنانة اللبنانية عن قصة زواجها من فادي الهاشم، مشيرة إلى أنها تعرفت عليه للمرة الأولى كمريضة في عيادته، قائلة: "تزوجنا بسبب أسناني، كانت سبب زواجنا، استهضمني كثير، لكن ما قالي.. بس أنا حسيت".

وأشارت إلى انقطاع العلاقة بينهما لمدة عام كامل، بعد انتهاء العلاج، مع اقتصار التواصل على "المعايدات" في المناسبات فقط، حتى حدث لها طارئ في أسنانها: "شاء القدر أن أسناني تباعدت عن بعض بلا سبب! كان شيئا عجيبا لا يحدث"، مما قادها مجددًا إلى عيادته، وأصبح "مجبرًا" أن يراها أسبوعيا ليتابع حالتها.

وتابعت: "كان يراني صغيرة جدًا، ظل يعالج أسناني لعدة أشهر وفي آخر زيارة بعد أن أنهيت علاجي، أردت أن أدفع الحساب، لكن السكرتيرة أخبرتني أن الحساب وصل، وبعد ذلك خرج من العيادة وقال لي: أنتِ مثل أختي الصغيرة، وبعدين صرت مرته، كان يستحي أن يقول لي".

ولفتت إلى أنها صدقت كلماته في تلك اللحظة، معلقة: "أنا صدقته وقلت خلاص أنا أخته الصغيرة، وبعدها أصبحت الأخت تتطور".
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
 
أحدث الحلقات
Biotic
Play
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
Play
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
العراقيون ينتخبون الاستمرارية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-14
Play
العراقيون ينتخبون الاستمرارية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-14
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-14
Play
نشرة ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-14
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-14
Play
العراق في دقيقة 14-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-14
الهوا الك
Play
الهوا الك
قصص معلقة وحقوق ضائعة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-14
Play
قصص معلقة وحقوق ضائعة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-14
عشرين
Play
عشرين
الطريق إلى الحكومة.. مفروش بالأزمات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-11-13
Play
الطريق إلى الحكومة.. مفروش بالأزمات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-11-13
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
إبر التنحيف…رشاقة للجسم أم عبء على البشرة؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٠ | 2025
14:30 | 2025-11-13
Play
إبر التنحيف…رشاقة للجسم أم عبء على البشرة؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٠ | 2025
14:30 | 2025-11-13
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل احمد صبيح - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-13
Play
الممثل احمد صبيح - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-13
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-13
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-13
Live Talk
Play
Live Talk
كيف غيرت الأفلام القصيرة نظرة الناس إلى واقعهم - Live Talk - الحلقة ١٥٩ | 2025
10:30 | 2025-11-13
Play
كيف غيرت الأفلام القصيرة نظرة الناس إلى واقعهم - Live Talk - الحلقة ١٥٩ | 2025
10:30 | 2025-11-13
