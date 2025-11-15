الفنانة نانسي عجرم تنهي الجدل حول صور زوجها

وقالت عجرم إن هذه الشائعات "غير صحيحة نهائيا" مشيرة إلى أنه منذ بداية زواجها من طبيب الأسنان الشهير فادي "لم تتوقف الشائعات، ولا أعرف لماذا؟" مؤكدة ان أمر الشائعات حول حياتها الزوجية "أمر مبالغ فيه وغير معقول".وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية المصرية في برنامج "معكم" على قناة "أون إي" المصرية، أن ما أثير حول حذفها لصورها مع زوجها "غير صحيح إطلاقا.. ما حذفت ولا صوره ولا مرة، وكل الصور موجودة، الخبر كذبة، لماذا أحذف صوره!".ولفتت إلى أن علاقتها بزوجها تقوم على الحب والاتفاق والثقة، مع احتفاظ كل منهما باستقلاليته في عمله، قائلة: "أنا بالتأكيد أحتاج إليه نفسيا ومعنويا أكثر مما يحتاجني، لأشاركه ما أشعر به، لكن هو لا يأتي ليخبرني بمشكلة تشغله".وشددت على أنها لا يمكن أن تمحي حياتها من أجل إفراغ المساحة لصور عمل فني جديد، مؤكدة أن حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي منذ اليوم الأول تمزج بين صور عائلتها وعملها.وأشارت إلى أن زوجها هو "سند وظهر" في كل حياتها وليس فقط في الجانب الأسري، مؤكدة أن استمراريتها ما كانا ليتحقق لولا ذلك، مضيفة: "لا يوجد شيء يجعلني أعيش الحياة غصبا عني وأنا لست سعيدة، لا أقبل أن أعيش وأنا غير سعيدة".وتحدثت الفنانة عن قصة زواجها من ، مشيرة إلى أنها تعرفت عليه للمرة الأولى كمريضة في عيادته، قائلة: "تزوجنا بسبب أسناني، كانت سبب زواجنا، استهضمني كثير، لكن ما قالي.. بس أنا حسيت".وأشارت إلى انقطاع العلاقة بينهما لمدة عام كامل، بعد انتهاء العلاج، مع اقتصار التواصل على "المعايدات" في المناسبات فقط، حتى حدث لها طارئ في أسنانها: "شاء القدر أن أسناني تباعدت عن بعض بلا سبب! كان شيئا عجيبا لا يحدث"، مما قادها مجددًا إلى عيادته، وأصبح "مجبرًا" أن يراها أسبوعيا ليتابع حالتها.وتابعت: "كان يراني صغيرة جدًا، ظل يعالج أسناني لعدة أشهر وفي آخر زيارة بعد أن أنهيت علاجي، أردت أن أدفع الحساب، لكن السكرتيرة أخبرتني أن الحساب وصل، وبعد ذلك خرج من العيادة وقال لي: أنتِ مثل أختي الصغيرة، وبعدين صرت مرته، كان يستحي أن يقول لي".ولفتت إلى أنها صدقت كلماته في تلك اللحظة، معلقة: "أنا صدقته وقلت خلاص أنا أخته الصغيرة، وبعدها أصبحت الأخت تتطور".