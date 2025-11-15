بسبب دينا الشربيني.. بسمة وهبة تهاجم مايا دياب

وتصاعد الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ردّت الإعلامية بحدة على النجمة ، إثر ظهور الأخيرة في فيديو دافعت فيه عن الفنانة على خلفية أزمة طلاق الفنان كريم من زوجته آن .وفي فيديو نشرته عبر حساباتها، خاطبت بسمة وهبة قائلة: "بقولك إيه يا حلوة، ما تخرسي إنت. ده موضوع يخص المصريين مع بعض، إنت إيه حشرك؟".وتابعت بكلمات أكثر حدّة: "إنتِ مش من بلدنا، ما تطوليش لسانك علينا، احترمي نفسك، والمرة الجاية يبقى الدور عليكي".وجاء رد بسمة بعد فيديو لمايا دياب تحدثت فيه عن حملة الإساءة التي تتعرض لها دينا الشربيني، معتبرة أن ما يحدث هو “استباحة لكرامة الناس”، ومهاجمة حسابات وصفتها بـ"الرخيصة" تُشعل الأزمة عبر .وأكدت أنها تعتبر نفسها "أخت لدينا الشربيني"، وأن الإعلام يتناول القضية بطريقة غير مهنية وبصورة مسيئة.الأزمة بدأت بعد انتشار تقارير إعلامية ربطت بين دينا الشربيني وطلاق من زوجته آن الرفاعي، التي قالت إنها علمت بخبر الطلاق عبر "إنستغرام".وقد أصدر كريم بياناً أكد فيه احترامه لوالدة بناته، نافياً أن تكون أي شخصية ذُكرت مؤخراً سبباً في الانفصال، مشدداً على أن "البيوت أسرار" وأن الانفصال جاء بوِد واحترام.من جانبها، حرّرت دينا الشربيني محضرًا ضد الإعلامية وعدد من صفحات السوشيال ميديا، اتهمتهم فيه بالتشهير والسبّ والقذف بعد الزجّ باسمها في الأزمة دون دليل.