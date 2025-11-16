الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-547173-638989083221786259.webp
بحوزته مخدرات.. القبض على فنان مصري في ميدان التحرير
فن وثقافة
2025-11-16 | 11:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
425 شوهد
السومرية نيوز
– فني
ألقت
الأجهزة الأمنية
بمديرية أمن القاهرة، الأحد، القبض على ممثل وكاتب مصري في
ميدان التحرير
، إثر ضبط كيس من الماريغوانا بحوزته.
وأفادت التحريات الأولية باشتباه دورية أمنية في حالته، وطلبت إثبات الشخصية، ليتبين أنه شادي ألفونس.
فيما عُثر بحوزته على مواد مخدرة، فتم التحفظ عليه واقتياده لقسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لعرضه على جهات التحقيق.
نبذة عنه
يذكر أن شادي ألفونس ممثل وكاتب كوميدي ومؤدي صوتي مصري، درس الفنون البصرية بالجامعة الأميركية في القاهرة.
وبعد تخرجه عمل في مجال الدعاية والإعلان، وقدم عدداً كبيراً من الأداءات الصوتية.
فيما برز اسمه بشكل واسع بعد انضمامه عام 2011 لفريق برنامج "البرنامج" مع الإعلامي
باسم يوسف
، كممثل وكاتب حتى توقف البرنامج.
ثم شارك في برنامج "SNL بالعربي"، وحقق نجاحاً كبيراً. بعد ذلك شارك في عدد من الأعمال الدرامية، من بينها مسلسل "
الكبير أوي
" و"فوق السحاب" وغيرهما.
كما شارك في أعمال سينمائية، أبرزها الفيلم الإماراتي "من ألف إلى باء" سنة 2014. أما آخر أعماله فكانت فيلم "العيد عيدين"، الذي عرض العام الماضي.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
