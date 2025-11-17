مايا دياب تكشف أسباب خلافها مع أصالة نصري

وأوضحت في تصريحات إعلامية، أن تصرفات النجمة السورية كانت سبباً في جعلها تفقد الثقة بها، لافتةً الى أن العلاقة بينهما "انتهت" الى الأبد.وأشارت إلى أن كانت في يوم من الأيام أقرب الصديقات إليها، ولكن العلاقة بينهما بدأت تفتُر بشكل جذري الآن، موضحةً أنها "رغم التسامح في كثير من المواقف، إلا أنها بسبب تصرفات البعض التي تركت في داخلها جروحاً عميقة لم تتمكن من مسامحتهم أو تخطي الأمر"، على حد قولها.وشددت مايا على أهمية أن يكون الشخص مُحاطاً بأصدقاء حقيقيين وصادقين، مشيرةً إلى أن العلاقات المزيّفة والسامّة تزيد من الألم النفسي وتُفقد الشخص الشعور بالراحة والطمأنينة.يُذكر أن الخلاف بين مايا دياب وأصالة ليس جديداً، بل يعود إلى سنوات مضت، من دون الكشف عن أسبابه، وقد لمّحت مايا إلى هذا التوتر خلال مقابلة سابقة من دون الخوض في التفاصيل، حيث قالت حينها: "أصالة إنسانة طيّبة، لكنها أحياناً متسرّعة، سواء إيجاباً أو سلباً. والموقف الذي حصل بيننا كان محرجاً، ولا أحب التحدّث عنه، خصوصاً أن بيننا "خبز وملح""