تطور جديد في قرار منع هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر

وفي التفاصيل، انتهت ، في تقريرها السابق، إلى بطلان قرار النقابة بمنع النجمة من الغناء داخل البلاد، مؤكدةً أن القرار يفتقر الى السند القانوني ويتعارض مع الضمانات الدستورية الخاصة بحرية الإبداع ورفض الرقابة غير القضائية على الفنون.كذلك طالب المحامي هاني سامح، بعزل نقيب الموسيقيين، متهماً إياه بإصدار قرارات تقيّد الفن وتخالف مقتضيات العمل النقابي، ومؤكداً أن النقابة تجاوزت اختصاصاتها القانونية وتدخلت في المجال الفني على نحو يناهض الدستور ودور النقابات المهنية في رعاية الإبداع.وأكد أن قرار منع "الديفا" من الغناء جاء استناداً إلى اعتبارات غير مهنية، وبعيداً من الإجراءات القانونية السليمة، مما ألحق ضرراً بسمعة الفنية، خصوصاً مع توسّع الحراك الثقافي والفني في دول المنطقة.وأكد تقرير المفوّضين أن قرار النقابة الصادر في 16آذار/ مارس الماضي بمنع من الغناء وسحب تصاريحها يُعد اعتداءً على حرية الإبداع.