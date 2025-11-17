مي عز الدين وتيمور في شهر العسل

نيوز- فني

الفنانة المصرية أنظار الجمهور بظهورها الأول بعد احتفالها بزواجها من أحمد تيمور.

ونشر تيمور عدة صور رومانسية لهما في شهر العسل لاقت تفاعلا واسعا من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، وتميز الثنائي في ظهورهما الأول بإطلالة متشابهة.

وكشف تيمور تواجدهما في الساحل الشمالي لقضاء شهر العسل بعد احتفالهما بعقد القران في مسقط رأسهما في أخيراً.