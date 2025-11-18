Alsumaria Tv
بعد إخفاء مرضه.. تامر حسني يخضع لعملية جراحية دقيقة

فن وثقافة

2025-11-18 | 04:22
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بعد إخفاء مرضه.. تامر حسني يخضع لعملية جراحية دقيقة
613 شوهد

السومرية نيوز – فن وثقافة

في مفاجأة أثارت اهتمام جمهوره، كشفت مصادر طبية مقربة من الفنان تامر حسني أنه خضع في الأيام الماضية لجراحة دقيقة، بعد أن أوصى الأطباء بإجراء فحوصات وتحاليل طبية شاملة.


وأضافت المصادر أن حسني قرر إخفاء تفاصيل حالته الصحية عن الجمهور، تجنبا لإثارة القلق أو التكهنات، واختار البقاء في صمت تام خلال فترة ما قبل وبعد العملية، وهو ما يعكس رغبته في الحفاظ على خصوصيته وتركيزه على التعافي.

ويخضع الفنان حاليا لفترة نقاهة في منزله، برفقة أسرته وأقرب المقربين إليه، وفق توجيهات طبية صارمة تمنعه من أي نشاط بدني أو فني حتى يتماثل للشفاء التام.

وأشارت المصادر إلى أن الفريق الطبي ينتظر نتائج الفحوصات المتابعة بعد الجراحة، قبل اتخاذ قرار رسمي بشأن موعد عودته للنشاط الفني، مع التأكيد على أن العودة ستكون تدريجية وضمن ضوابط طبية صارمة.

وكشف الفنان مصطفى قمر عن خضوع الفنان تامر حسني لعملية جراحية قبل أيام.

ونشر مصطفى قمر صورة لتامر حسني مكتوب عليها: "تامر حسني أجرى عملية جراحية منذ أيام في ألمانيا، وحالته مستقرة وبيمر بفترة نقاهة محتاج فيها راحة كاملة لعدة أيام.

وحتى الآن، لم تنشر أي تفاصيل رسمية عن طبيعة الجراحة أو سببها، ولا تمتلك أي جهة طبية أو إعلامية موثوقة معلومات دقيقة حولها، مما يؤكد أن حسني يحرص على الحفاظ على خصوصية ملفه الصحي، وفقًا لحقوق المريض والمعايير المهنية.

ويبقى الجمهور في انتظار إعلان رسمي من الفنان أو مكتبه، يطمئنهم على حالته، في الوقت الذي يقدّر فيه الجميع تفانيه واحترافيته، ويدعو له بالشفاء العاجل.
