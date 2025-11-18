هل يعيش أحمد السقا قصة حب بعد الطلاق.. تزوج ام يفكر بالأمر؟

اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بأنباء تتحدث عن قرب زواج النجم للمرة الثانية، وذلك بعد ستة أشهر فقط من إعلان انفصاله رسمياً عن زوجته الإعلامية ، في مايو/أيار الماضي، عقب زواج دام ما يقرب من 26 عامًا.وتداولت صفحات عدة معلومات تزعم أن السقا على وشك إعلان زواجه الجديد، وهو ما أثار تساؤلات واسعة بين الجمهور حول حقيقة الأمر.وحتى اللحظة، لا يوجد تأكيد رسمي من الفنان المصري، إلا أن تقارير صحفية محلية ذكرت أنه يعيش بالفعل قصة حب جديدة، وأنه يستعد لإعلان ارتباطه رسميًا خلال الفترة المقبلة.وتشير التقارير ذاتها إلى أن السقا قد يكشف تفاصيل زواجه المرتقب خلال لقاء قريب، حيث ينتظر أن يتحدث لأول مرة عن حياته الخاصة بعد الانفصال، إضافة إلى تعليقاته على الأزمة التي تمر بها طليقته مها الصغير الخاصة بقضية اللوحات المحالة إلى المحكمة.وبالنسبة لسبب طلاق السقا ومها الصغير، لم يصدر أي بيان رسمي يوضح الدوافع الحقيقية، إلا أن الانفصال ارتبط بعدة شائعات حول خلافات كبيرة بين الطرفين. وعلى الجانب الآخر، لاحقت شائعة الزواج مها الصغير بعد الانفصال، لكنها لم تتزوج حتى الآن.