أزمة صحية مفاجئة لتامر حسني.. ورسالة مؤثرة تُقلق جمهوره

ونشر الذي يعتبر أيقونة الرومانسية العربية بمسيرة فنية تزيد عن 20 عاما تضم ألبومات ناجحة وأفلاما مثل "ريستارت"، صورة له على سرير المستشفى عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام".وكتب تامر حسني: "مكنتش ناوي أتكلم في أموري الشخصية بالعكس كنت بحاول أبان عادي بس بما إن الخبر تم تداوله .. أنا بقالي فترة بعاني وعندي أزمة صحية في الكلى ومن أيام احتجت للتدخل الجراحي الفوري وتم استئصال جزئي من الكلية والحمد لله على كل حال .. شكراً لكل بيحاول يطمن عليا شكراً لكل اللي دعالي وبيدعيلي ".وتأتي العملية الجراحية لتامر حسني بعد أسابيع قليلة من عملية جراحية بسيطة في ذراعه أثناء محاولته خسارة 15 كيلوغراما من وزنه عبر تمارين رياضية مكثفة في أكتوبر الماضي، والتي أكد فيها أنها ناتجة عن "حماس زائد" في الجيم.أما هذه المرة فقد أجرى التدخل الجراحي في أحد المستشفيات الألمانية يوم السبت الماضي، قبل عودته إلى القاهرة لإكمال فترة النقاهة، بعد حفل ضخم ناجح في حضره آلاف من الجاليات العربية.وأثار المنشور موجة تضامن واسعة من النجوم، حيث أعرب المطرب عن دعمه قائلا: "تمورة حمدلله على سلامتك يابطل ربنا معاك ياحبيبي، أجر وعافيه بإذن الله"، بينما شارك الفنان تعليقا داعما، كما طلب الشاعر رمضان محمد، الصديق المقرب، الدعاء لتامر عبر ، مشددا على "الوعكة الصحية الحرجة".