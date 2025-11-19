أسباب غياب زينة عن مهرجان القاهرة السينمائي

وقالت زينة: "معنديش الجرأة إني أروح مهرجان وأنا ماليش فيلم هيتعرض فيه... وليلى ويسرا لما يروحوا بيروحوا بتاريخهم، لكن أنا ليه أروح؟".وأضافت: "أنا مش بنتقد ولا بهاجم حد، الناس فهموني غلط، بس أنا بخاف ومش حاسة إني المفروض أكون موجودة وأنا معنديش رصيد أعمال كافي".وأكدت زينة أن تركيزها ليس على عدد الأعمال الفنية التي تقدّمها، بل على نجاحاتها وجودة أدوارها، بالقول: "أنا بحب الشغل جداً وكل ما يجيلي عمل هعمله، مبحبش أريّح والكلام ده".