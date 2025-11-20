روجينا تخطف الانظار باحدث ظهور لها.. لون الفستان جميل

و تواصل الفنانة التحضيرات لمسلسلها الجديد مفاجأة سارة، الذي تتولى إخراجه ابنتها أشرف زكى فى أولى تجاربها الاخراجية وكذلك فى تعاونها الأول مع والدتها كمخرجة، حيث أعلنت عن هذا العمل مؤخراً للدخول به منافسات موسم دراما رمضان المقبل 2026 مشيرة إلى أنه سيتم الكشف عن تفاصيله الكاملة خلال الفترة المقبلة.وفي سياق آخر، أعربت روجينا عن حبها وامتنانها لزوجها الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، من خلال رسالة مؤثرة نشرتها عبر حسابها على "انستجرام"، كتبت فيها: "الحمد والشكر لله يارب على نعمة السكن والحماية والرحمة والمحبة، انت سخرت قلبه ليا في الأرض عشان يكون كل دول، الاسم ، والصفة عمرى يا عمرى".