حفيد محمد فوزي يبهر لجنة "ذا فويس" بصوته.. كيف عرفوا صلة القرابة

وتصدر المطرب الشاب الترند على منصات التواصل الاجتماعي، وأشاد العديد من النشطاء بجمال صوته.وخلال عرضه على خشبة المسرح، لاحظ الفنان التشابه بين الشاب والفنان الراحل وسأله مباشرة عن صلة القرابة، ليؤكد كريم أنه فعلًا حفيد ، موضحًا أن الأخير هو ابن عم جده.وأبدى أعضاء المكونة من أحمد سعد، ، وناصيف زيتون إعجابهم بصوت كريم وأدائه، فيما وصفه أحمد سعد بأنه "يشبه جده جدًّا ولديه ميول ليصبح فنانًا عالميًّا وكبيرًا".وأدى كريم مقطعًا من أغنية للراحل محمد فوزي، بالإضافة إلى أغنية "آه لو لعبت يا زهر" للمطرب ؛ ما دفع أعضاء اللجنة للتسابق على ضمه إلى فرقهم.واعتمد الشاب حيلة ذكية لمنع رياض من استخدام خاصية "سوبر بلوك"، مؤكدًا لها أن اختياره سيسعدها، قبل أن يختار في النهاية الانضمام إلى فريق أحمد سعد.من جانبها، عبرت الفنانة رحمة رياض عن سعادتها بانضمام المتسابقين الجدد إلى فريقها عبر حسابها على منصة "إكس"، قائلة:"حنة.. محمد خلايلة .. عناني.. إني سعيدة جدا بانضمامكم لفريقي، وإن شاء الله راح نبدع معًا بالحلقات الجاية".