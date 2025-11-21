المحكمة العسكرية تحدد موعد بدء محاكمة فضل شاكر

وبحسب ، تتعلق الدعاوى بـ"الانتماء إلى تنظيم مسلح وتمويل مجموعة الشيخ وحيازة أسلحة غير مرخصة والنيل من سلطة الدولة وهيبتها".وسلّم المغني نفسه إلى مطلع تشرين الاول الماضي، بعدما أمضى أكثر من عقد متواريا داخل مخيم للاجئين الفلسطينيين، صدرت خلاله أحكام بالسجن على خلفية قضايا مرتبطة بالإرهاب.ويعد شاكر المولود في العام 1969، واحدا من أبرز المطربين في العالم العربي، وعرف بأعماله الرومانسية ودفء صوته، إلى أن اعتزل الغناء في 2012 بعد تقرّبه من أحمد الأسير.وفي حزيران 2013، اندلعت اشتباكات بين أنصار الأسير والجيش في بلدة عبرا قرب صيدا، إثر هجوم على حاجز عسكري.وأدت المعارك إلى مقتل 18 عسكريا و11 مسلحا، وانتهت بسيطرة الجيش على مجمع كان يتخذه الأسير ومناصروه، ومنهم فضل شاكر، مقرا لهم.وتوارى شاكر، واسمه الحقيقي فضل شمندور، في مخيم الأكبر للاجئين في .