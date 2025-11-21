هيفاء وهبي تخطف الأنظار على مسرح موسم الرياض (صور)

وظهرت بإطلالة مختلفة، حيث دخلت الحفل مرتدية فستانا رماديا لامعا مع تغطية وجهها، وقدمت مجموعة من أغانيها الشهيرة، منها أغنية خليجية، تفاعل معها الجمهور بحماس.ووثقت الفنانة هذه اللحظات عبر "الستوري" على إنستغرام، وظهرت فيها مرتدية سروالا وتوبا باللون البني، مع عباءة عصرية بدرجات البنفسجي والخمري، واكتمل اللوك بتنسيق وشاح للرأس متناغم مع الطابع التراثي السعودي، مما أضفى عليها وقارا وجاذبية.كما عبرت هيفاء عن حماسها لملاقاة الجمهور في ، ونشرت عبر "الستوري" صورة كتبت عليها: "لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم جميعا الليلة".