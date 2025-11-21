تطورات في الحالة الصحية لتامر حسني

وأعلنت ، طليقة نجم الغناء البارز وأم أولاده، أنه "خرج من المستشفى الذي كان يعالج به في العاصمة الألمانية ومن المنتظر أن يعود إلى خلال أيام بعد اكتمال تعافيه".وأضافت بسمة في تصريحات إعلامية على هامش حفل توزيع جوائز "ذا بيست" أن "ابنتهما تاليا رافقت والدها في المستشفى في حين أنها فضلت إخفاء الأمر مؤقتاً عن ابنتهما أمايا وابنهما آدم نظراً لحداثة سنهما".وتابعت أنها "أخبرتهما، لاحقاً، وبشكل مخفف بأن والدهما أجرى جراحة دون الخوض في التفاصيل".وفي سياق متصل، كشفت تقارير صحفية عن أن "المطرب الملقب بـ(نجم الجيل) لن يستأنف نشاطه الفني قبل شهر بناءً على أوامر الأطباء، ويحتاج، خلال هذه الفترة، لمتابعة طبية دقيقة حتى يستطيع العودة مرة أخرى لحياته الطبيعية".وكان الطبيب والكاتب الدكتور كشف عن أن "الاستئصال الجزئي للكلى يستهدف إزالة جزء فقط من نسيج الكلية مع الحفاظ على بقيتها سليمة لضمان عمل أكبر عدد من وحداتها بكفاءة".وأوضح عبر صفحته بموقع " " أن "أهم الأسباب التي تدفع لعمل الاستئصال الجزئي هو وجود ورم سرطاني صغير في الكلية، وهو السبب الأكثر شيوعاً، ويتراوح حجم الورم من 4 إلى 7 سم في هذه الحالة".وانهالت رسائل الدعم والمساندة من نجوم الفن على عبر موقع "إنستغرام"، حيث شارك جمهوره صورة لتامر، معلقاً: ألف سلامة عليك يا تيمو، وربنا الشافي المعافي يرجعك أحسن وأقوى من الأول لحبايبك وعيلتك".كما وجهت رسالة دعم مماثلة، كتبت فيها: "ألف سلامة عليك يا تامر، ربنا يحفظك، ويقومك بالسلامة يا رب".وكان تامر حسني صدم متابعيه عبر بيان نشره على "إنستغرام" قال فيه : "أنا منذ فترة أعاني وعندي أزمة صحية في الكلى، ومن أيام احتجت للتدخل الجراحي الفوري، وتم استئصال جزئي للكلية.. والحمد لله على كل حال".وأشار إلى أنه "فضَّل الصمت، وعدم الإعلان عن تفاصيل وضعه الصحي رغم تدهوره، لكنه قرر التوضيح، لاحقاً، حرصاً على الجمهور ومحبيه وعدم نشر أنباء مغلوطة"، موجهاً رسالة شكر لكل من دعمه وأراد أن يطمئن عليه.