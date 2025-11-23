وفاة فنان كوميدي عربي بارز

وقالت الوزارة في بيان "ببالغ الحزن والأسى ننعى الفنان بن عياد"، مشيرة إلى أنه يعد "واحدا من أبرز الوجوه والمسرحية في ورمزا من رموز الكوميديا الوطنية".وسطع نجم الراحل خاصة خلال فترة التسعينات، ليترسخ حضور فني استثنائي، شكلت من خلاله مسلسلاته ومسرحياته وسكاتشاته جزءا من الذاكرة الجماعية للتونسيين.ومن أبرز أعماله التلفزية التي خلدت في ذاكرة الجمهور: "حكايات منوّر"، "خاطيني" (1986)، "العاصفة" (1993)، "غادة" (1994)، "الحصاد" (1995)، "يحب يستحسن" (1997)، "جاري يا حمودة" (2004)، و"فاميلية سي " (2019)، وغيرها من الأعمال التي رسخت مكانته.وفي المسرح، ترك الراحل بصمة خاصة عبر أعمال محببة مثل "كاتب عمومي"، و"أولاد "، و"درجّح درجّح يا درجيحة"، إضافة إلى سلسلة من السكاتشات الشهيرة التي ارتبط اسمها بروح الدعابة والفن القريب من الناس، مثل "مسمار مصدّد"، و" "، و"الكرّ الصفراء ومولاها".