وفاة فنان عراقي في بلاد الغربة

وقالت النقابة في بيان ورد لـ ، ننعى رحيل الفنان جاسم الذي وافته في مغتربه سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه ".الجدير بالذكر أن الراحل كان مديراً سابقا للفرقة الوطنية للفنون الشعبية وحصد العديد من الجوائز إلابداعية والمهمة.