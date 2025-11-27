وفاة الإعلامية المصرية هبة الزياد

وكتب الحساب الرسمي لهبة الزياد: "إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلنصبر ولنحتسب، صاحبة هذا الحساب الإعلامية هبة الزياد في ذمة الله".ونعت إدارة قناة "الشمس" رحيل الزياد، وقالت في بيان: "بقلوب يملؤها الحزن والأسى، تنعى إدارة قناة الشمس رحيل إحدى مذيعات القناة الإعلامية هبة الزياد، والتي كانت مثالا للالتزام والمهنية، وتركـت أثرا طيبا في نفوس زملائها والمشاهدين.. نسأل الله لها الرحمة والمغفرة، ولأسرتها ومحبيها الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه ".وأظهرت صفحة الإعلامية الراحلة آخر مقطع فيديو لها وهي في حالة تفاؤل، حيث علقت قائلة:" أحب حياتي التليفزيونية".كما ظهرت في الفيديو بكامل أناقتها وسط كلمات: "أول طريقة أنك تكون نسخة أفضل من نفسك.. أنك تتحدى النسخة السابقة من نفسك في كل يوم هدفك يكون أقوى وتحديه أكبر من أي هدف وضعته البارحة، واطلب من نفسك أكثر ودائمًا اضغط نفسك لتأخد أكثر لما تحط أهداف عادية هتاخد العادي.. تحط أهداف على مستواك هتاخد أنت فيه بس.. هتحط أهداف عالية حتركب مع الناس اللي فوق".يذكر أن هبة الزياد كانت تقدم برنامج "البروفسيرة" عبر قناة الشمس.وكانت الراحلة اعتذرت عن تسجيل حلقة الأسبوع الماضي، ولكنها سجلت عدد حلقات كاف لبرنامجها "البروفسيرة" عبر قناة الشمس، فيما فوجئ زملاؤها بخبر وفاتها.