شاهد.. إطلالة مثيرة لـ هنا الزاهد في دبي

اختارت التألّق على السجّادة الحمراء بفستانٍ سهرة من علامة (MIA)، بدرجات متفاوتة من اللون الذهبي الذي بدا مثالياً لمناسبة تكريمها، إذ يرمز إلى مسيرتها الناجحة في عالم التمثيل ويعد بأفق أكثر تألقاً في المستقبل. كما أن هذا اللون المشعّ يلائم لون بشرتها وشعرها بامتياز ما أضفى على حضورها ملكيّة وسط أضواء المسرح، وومضات عدسات المصوّرين.وقد تميّز تصميم الفستان الذهبي بقصّة طويلة منسدلة من دون حمّالات، وهو منحوت في القسم العلوي من الجسم بنمط الـ"كورسيه"، ومطرّز بالكامل بالخرز الطويل البرّاق، والترتر، والكريستال.وأكملت الزاهد إطلالتها الفاتنة بمجموعة من المجوهرات التي تمّت صياغتها من الذهب الأبيض المرصّع بالألماس من (Sartoro).