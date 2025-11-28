الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-548279-638999086782882091.jpg
حقيقة تدهور صحة فضل شاكر في السجن
فن وثقافة
2025-11-28 | 01:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
95 شوهد
السومرية نيوز
– فني
كشف الفنان
الشاب محمد
شاكر نجل الفنان اللبناني
فضل شاكر
حقيقة الأنباء المتداولة، في الساعات الأخيرة، بشأن تدهور صحة والده في السجن.
ونفى
محمد فضل شاكر
الأنباء التي يتم تداولها، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن تعرض والده لأزمة صحية، مؤكداً أنه "بخير وبصحة جيدة".
وجاء ذلك رداً من أسرة
فضل شاكر
على أنباء سابقة بشأن تدهور صحته بسبب مضاعفات مرض السكري، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وطالبت أسرة الفنان اللبناني الجمهور والمدونين بتحري الدقة قبل نشر تلك الشائعات التي أثارت قلق محبي فضل شاكر على صحته.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
تأجيل محاكمة فضل شاكر مرة أخرى
05:58 | 2025-11-25
المحكمة العسكرية تحدد موعد بدء محاكمة فضل شاكر
02:07 | 2025-11-21
فضل شاكر امام القضاء الأربعاء المقبل
11:20 | 2025-10-20
تطورات جديدة في قضية الفنان فضل شاكر
03:26 | 2025-10-15
فضل
شاكر
محمد فضل شاكر
السومرية نيوز
سومرية نيوز
الشاب محمد
محمد شاكر
السومرية
فضل شاكر
محمد فضل
+A
-A
