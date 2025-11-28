حقيقة تدهور صحة فضل شاكر في السجن

ونفى الأنباء التي يتم تداولها، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن تعرض والده لأزمة صحية، مؤكداً أنه "بخير وبصحة جيدة".وجاء ذلك رداً من أسرة على أنباء سابقة بشأن تدهور صحته بسبب مضاعفات مرض السكري، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.وطالبت أسرة الفنان اللبناني الجمهور والمدونين بتحري الدقة قبل نشر تلك الشائعات التي أثارت قلق محبي فضل شاكر على صحته.