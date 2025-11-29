سعد لمجرد متهم بقضية اغتصاب جديدة

ومن المقرر أن تنطلق محاكمته عند الساعة 14:00 أمام محكمة جنايات دراغينيان، ومن المتوقع صدور الحكم، الخميس.وأعلن محامي المدّعية دومينيك لاردان أنّها ستطلب جلسة استماع مغلقة.وقال لوكالة فرانس برس "ليلة من الرعب، 7 سنوات من الانتظار والمعاناة والصبر. هي تنتظر بثقة الاعتراف أنها ضحيّة".في أغسطس 2018، كانت دومينيك لاردان تعمل نادلة في عندما التقت بسعد لمجرد (40 عاما) في أحد الملاهي الليلية.وبحسب الإفادة التي أدلت بها أمام المحققين، لم تكن تدرك أنه مغنٍّ مع أنها علمت في تلك الليلة أنّ الملايين يتابعون صفحاته عبر منصات التواصل الاجتماعي، أعجبت به ووافقت على تناول مشروب معه في الفندق الذي كان ينزل فيه.وكان اسم برز في في قضية اغتصاب تعود للعام 2010، إلا أنّ الملاحقات أُسقطت في حقه عقب تسوية مع الضحية لم تُعلن قيمتها.كذلك، وُجهت إليه تهمة الاغتصاب في أبريل 2017 على خلفية وقائع أوردتها شابة فرنسية مغربية أكدت فيها تعرضها للاعتداء الجنسي والضرب على يده في العام 2015.في ، حُكم عليه سنة 2023 بالسجن ست سنوات. ودانته في بتهمة اغتصاب شابة كان التقى بها في ملهى ليلي في باريس وضربها، في أحد الفنادق الفخمة في باريس عام 2016.ودأب لمجرد الذي استأنف الحكم على تأكيد براءته، واعترف فقط بأنه "دفع الضحية بوحشية" على وجهها لأنها خدشته عندما كانا يتبادلان القبل.