موجة انتقادات تطال "الست"

وانتقد رواد منصات التواصل الاجتماعي الفنانة المصرية ، معربين عن غضبهم وقلقهم بعدم نجاح الفيلم كما حدث مع مسلسل السندريلا الذي قامت ببطولته منى زكي أيضًا، دون أن يحقق النجاح المُنتظر آنذاك.وتسارع نجوم الفن المصري إلى مساندة منى زكي، مشيدين بقدرتها التمثيلية الكبيرة، وسط تمسك مخرج العمل الفني بها لتجسيد شخصية ، مؤكدًا أن "الدور يحتاج إلى فنانة تتمتع بقدرات منى زكي التمثيلية حتى يكون لها تأثير على الجمهور".وفي الأثناء يستعد مهرجان الدولي للفيلم لتقديم العرض العالمي الأول لفيلم "الست" ضمن فعاليات دورته الـ22.ومن المقرر أن يُعرض الفيلم، الأربعاء المقبل، في قصر المؤتمرات بمدينة مراكش، وسط اهتمام كبير من روّاد المهرجان وصنّاع السينما، خاصةً بعد أن أثار الفيديو الترويجي للفيلم جدلاً واسعًا على المنصات خلال الأيام القليلة الماضية.ويعُد إدراج فيلم "الست" في المهرجان الدولي، فرصة ذهبية للفيلم الذي واجه انتقادات لاذعة، إلى جانب منحه منصة دولية بارزة ومهمة، وذلك بسبب الحضور المميز من نجوم الفن والنقاد عربيًا وعالميًا.