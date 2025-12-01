عمل عراقي يهز قرطاج التونسي

ونالت المسرحية "التانيت الفضي" للمخرج ، وجائزة أفضل سينوغرافيا للدكتور علي ، في المهرجان الذي شاركت فيه عروض مسرحية عربية وأجنبية في دورته الـ 26.وتُعتبر هذه الجوائز الأحدث في سلسلة التكريمات التي حازها هذا العمل المسرحي الجريء، الذي قدمته " للتمثيل"، والذي يُسلّط الضوء على قضايا حساسة وزوايا معتمة في الواقع، نادراً ما تُطرح بوضوح.وتتناول المسرحية خلال عرضها الذي يتجاوز الساعتين، قصصا إنسانية يشهدها ، وتحكي معاناة نساء يتعرضنّ للعنف بمختلف أشكاله، بتبريرات زائفة، ومواجهة هذا العنف بالصمت.ويرمز "الجدار" وهو العنصر المحوري في العمل، إلى الخوف أو السجن أو الحاجز الذي يفصل الإنسان عن ذاته وعن العالم بسبب المعاناة الفردية المسكوت عنها في المجتمعات التي توصف بالمجتمعات المحافظة.وتقبع خلف هذا الجدار مجموعة نساء لكل منهنّ حكاية مؤلمة مع الظلم والعنف المتمثل بالاعتداء الجنسي والجسدي والاستغلال والإدمان، ويكون سبب هذه المعاناة رجال من ذوي المرأة الضحية منهم الأب والأخ والزوج والحبيب.ورغم أن تعنيف المرأة والاعتداء الجنسي عليها هو المتصدّر لهذا العمل المسرحي، فقد حرص كاتب العمل على تسليط الضوء على ذات الظلم والعنف والاعتداء الذي قد يتعرّض له الرجل في طفولته، ويكون سبباً بتكوين شخصية تفتقد سماتها الرجولية.