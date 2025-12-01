"معركة ذي قار" في السعودية

ويأتي العرض بعد أن لاقى الفيلم إشادة كبيرة خلال عرضه العالمي في مهرجان زيورخ السينمائي بسويسرا، نظرًا لضخامته الإنتاجية وقصته الملحمية التي تمزج بين الدراما التاريخية والإثارة في بيئة صحراوية قاسية، ما يجعله واحدًا من أبرز الإنتاجات السينمائية العالمية المعاصرة.ويمزج الفيلم بين الدراما التاريخية والإثارة في قالب بصري ضخم يعكس مستوى الإنتاجات الدولية الحديثة.وأعاد الفيلم "معركة "، إلى الواجهة من جديد في الملحمة التي وقعت في أوائل السابع في قلب ، والتي اعتبرت أول مواجهة عربية كبرى ضد الساسانية.ويحكي الفيلم قصة الأميرة هند، التي تجسدها الفنانة عايشة هارت، ابنة الملك ، الذي يقدم دوره الفنان ، حيث ترفض أن تكون جارية للإمبراطور الساساني كسرى الذي يجسده الفنان السير .وتتوالى الأحداث حيث تتقابل مع لص غامض ويقوم بدوره " ماكي"، أثناء هروبها مع والدها إلى ، ومطاردة القائد جلبزين الذي يجسده "شارلتو كوبلي" لهما.وما إن تزداد وتيرة تصاعد الأحداث، توحد الأميرة هند القبائل العربية لخوض معركة ذي قار التي وصفت بأنها ملحمة تاريخية في .وصُورت المشاهد الرئيسية للفيلم في نيوم وتبوك بالمملكة العربية ، وهو من إخراج ويات، وتأليف روبرت ويات وإيريكا بيني وديفيد سيلف.