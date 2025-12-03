منع من السفر.. تفاصيل محاكمة بوسي اليوم في مصر

تستعد الجديدة في لعقد جلسة محاكمة المطربة بعد قليل، في القضية المقيدة ضدها بتهمة التهرب الضريبي، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها جهات التحقيق والأجهزة الأمنية خلال الأشهر الماضية، والتي شملت قرارات بالمنع من السفر والقبض عليها داخل أثناء محاولتها المغادرة إلى دبي.يُذكر أن جهات التحقيق المختصة كانت قد أصدرت في وقت سابق قرارات تقضي بحبس شخصين على خلفية قضية شيكات متعلقة بالمطربة بوسي، مع إخلاء سبيل آخرين لاستكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالواقعة.وفي وقت سابق، نفذت بمطار القاهرة الدولي قرار القاضي بمنع بوسي من السفر، حيث تم ضبطها قبل صعودها إلى الطائرة المتجهة إلى دبي، وذلك في ضوء تنفيذ ثلاثة أحكام قضائية واجبة النفاذ صادرة بحقها.وتمت عملية الضبط تحت إشراف اللواء موافي، مدير ، وفريقه المعاون في المطار.كما كانت محكمة التهرب الضريبي قد رفضت المعارضة المقدمة من المطربة بوسي في وقت سابق، وذلك على خلفية اتهامها بعدم سداد مبلغ قدره مليون و827 ألفاً و210 جنيهات لمصلحة ، ليظل الحكم قائماً مع استمرار الإجراءات القضائية المتصلة بالقضية.