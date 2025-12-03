هل فقدت فيروز أموالها وباعت منزلها؟

وآخر هذه الشائعات تزعم أنها فقدت أموالها أو اضطرت لبيع منزلها؛ بسبب ضائقة مالية.لكن المقربين منها، ومن بينهم الإعلامية ، نفوا هذه الأخبار نفيًا قاطعًا، مؤكدين أن "فكرة سكن في شقة إسكان أو أي أزمة مالية غير صحيحة بالمرة".فيما أوضح نقيب الموسيقيين في فريد بو سعيد، أن "فيروز بخير تمامًا، ولا تمر بأي مشكلة مالية، وأن هذه الشائعات ما هي إلا شائعات تتكرر بين الحين والآخر".وبعد هذا الحزن الكبير، عادت فيروز إلى عزلتها المعتادة، تقضي وقتها مع ابنتها والمقربين، بعيدًا عن الأضواء، مؤكدة مرة أخرى أن "حياتها الخاصة وخياراتها المالية في أمان كامل".