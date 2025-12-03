ترافيس فيميل في الزي العربي

وظهر فيميل مرتديا الزي السعودي التقليدي داخل إحدى الخيام، حيث تذوّق الأطباق المحلية وشارك في الرقصات الشعبية، الأمر الذي لاقى إعجابًا كبيرًا من المتابعين الذين أثنوا على تفاعله مع الأجواء الصحراوية والبيئة التراثية في المنطقة.وانتشرت عبر منصة "إكس" صور للنجم وهو يرتدي العباءة والبشت، ويتفاعل مع الضيافة ، فيما بدا مستمتعًا بالأجواء البسيطة وبالتجربة التراثية التي خاضها في حائل.كما تلقّى هدايا رمزية، بينها سيف مطلي بالذهب يحمل اسمه و"بشت" إكرامًا لزيارته.وأبدى كثير من السعوديين سعادتهم بهذه الزيارة، إذ كتب أحدهم: "يبدو فيميل مستمتعًا بكل تفاصيل الأجواء الحائلية".وقال آخر: "سعيدون بأننا نقلنا هويتنا كما يجب". وعلّق متابع ثالث: "اللافت أنه اندمج معكم بطبيعية، حتى طريقة اللبس والجلسة والأكل وكأنه واحد منكم".وحقق ترافيس فيميل حضورًا قويًا في الدراما العالمية عبر شخصية Ragnar Lothbrok في مسلسل Vikings (2013–2017)، وهو الدور الذي اعتبره نقّاد عدة نقطة التحول الأهم في . ووصفت أدائه بأنه "مؤثر وجاذب".وبعد نجاح Vikings، قدّم فيميل أعمالًا بارزة في الدراما ، من بينها مسلسل الخيال العلمي Raised by Wolves على منصة HBO، بالإضافة إلى مشاركته في مسلسل Dune: Prophecy بدور Desmond Hart، إلى جانب حضور لافت في عدد من الإنتاجات السينمائية والدرامية.