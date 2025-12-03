حقيقة وفاة الفنانة حياة الفهد

وقال مسؤولو الصفحة: "اللهم اشفِها شفاءً لا يغادر سقمًا، وألبسها ثوب والعافية يا رب، ابتسامتك أبدا ما تفارقنا، ما لنا غير الصبر والأمل بالله سبحانه وتعالى، دعواتكم، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ".وتفاعل عدد من أبرز الفنانين مع هذا الرد، القوي والمؤثر رغم أنه غير مباشر، والذي يحمل طمأنة لافتة، حيث أعاد علي وهنادي الكندري وعلي كاكولي وهيا الدعاء نفسه عبر صفحاتهم الرسمية، متمنين سرعة الشفاء لها.كما شاركت صورة وكتبت: "بالنسبة لي فنانة قديرة.. هي أمي الثانية، احتوتني من البدايات وعلمتني من روحها وعطائها قبل فنها، من قلبي أدعو لك أستاذتي القديرة أن اللّٰه يتمم عليك بالصحة والعافية وترجعين لنا بالسلامة.. أحبك كثير مو شوي.. ادعوا لها يا أحبتي".وكتبت : "يارب إن ضَعُفت الأجسام فأنتَ القَوِي وإن اشتد المرض فأنتَ الشافي، يَا من يُعيد للمريضِ صحَّته، ويا من يستجيب دُعاء البائسِ الضّعيف، اللهمَّ أنزِل شِفاءكَ على من مسّه الضَّر واجبُر من أنهكه الوَجع، ربِّ اشفها وعافها أنتَ الشّافي".وكان ، مدير أعمال حياة الفهد، أكد في تصريحات إعلامية أن "أم سوزان دخلت، أول أمس الاثنين، وعكه صحية حادة جداً مما استدعى دخولها للمرة الثانية للعناية الطبية بلندن".وأضاف: "صار لها بعض الالتهابات الحادة للأسف الشديد، وكنا صراحة في حالة استنفار لأن فجأه حالتها تدهورت، لكن الحمد لله رب العالمين مع الرعايه الطبية والأدوية والمضادات الحيوية، استقرت صحتها مرة أخرى".