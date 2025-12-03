الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-548966-639003806737525835.jpg
حقيقة وفاة الفنانة حياة الفهد
فن وثقافة
2025-12-03 | 12:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,152 شوهد
السومرية نيوز
– فني
ساورت حالة من القلق الشديد محبي ومتابعي الفنانة
الكويتية
حياة الفهد
بعد تداول أنباء على نطاق واسع تؤكد وفاتها، وهو ما ردت عليه بقوة الصفحة الرسمية لها عبر موقع "إنستغرام" لتطمئن الجميع، في خطوة شهدت تفاعلا من النجوم ومشاهير الفن.
وقال مسؤولو الصفحة: "اللهم اشفِها شفاءً لا يغادر سقمًا، وألبسها ثوب
الصحة
والعافية يا رب، ابتسامتك أبدا ما تفارقنا، ما لنا غير الصبر والأمل بالله سبحانه وتعالى، دعواتكم، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ".
وتفاعل عدد من أبرز الفنانين مع هذا الرد، القوي والمؤثر رغم أنه غير مباشر، والذي يحمل طمأنة لافتة، حيث أعاد
فؤاد
علي وهنادي الكندري وعلي كاكولي وهيا
عبد السلام
الدعاء نفسه عبر صفحاتهم الرسمية، متمنين سرعة الشفاء لها.
كما شاركت
إلهام علي
صورة
الفهد
وكتبت: "بالنسبة لي
مو بس
فنانة قديرة.. هي أمي الثانية، احتوتني من البدايات وعلمتني من روحها وعطائها قبل فنها، من قلبي أدعو لك أستاذتي القديرة
حياة الفهد
أن اللّٰه يتمم عليك بالصحة والعافية وترجعين لنا بالسلامة.. أحبك كثير مو شوي.. ادعوا لها يا أحبتي".
وكتبت
هبة الدري
: "يارب إن ضَعُفت الأجسام فأنتَ القَوِي وإن اشتد المرض فأنتَ الشافي، يَا من يُعيد للمريضِ صحَّته، ويا من يستجيب دُعاء البائسِ الضّعيف، اللهمَّ أنزِل شِفاءكَ على من مسّه الضَّر واجبُر من أنهكه الوَجع، ربِّ اشفها وعافها أنتَ الشّافي".
وكان
يوسف الغيث
، مدير أعمال حياة الفهد، أكد في تصريحات إعلامية أن "أم سوزان دخلت، أول أمس الاثنين، وعكه صحية حادة جداً مما استدعى دخولها للمرة الثانية للعناية الطبية بلندن".
وأضاف: "صار لها بعض الالتهابات الحادة للأسف الشديد، وكنا صراحة في حالة استنفار لأن فجأه حالتها تدهورت، لكن الحمد لله رب العالمين مع الرعايه الطبية والأدوية والمضادات الحيوية، استقرت صحتها مرة أخرى".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
