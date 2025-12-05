فرقة كاظم الساهر تفقد احد اعمدتها

وذكرت النقابة في بيان ورد لـ ، "ننعى رحيل الفنان عازف الكمان قيس جمعة والذي وافته هذا اليوم أثر مرض عضال سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان".فيما ذكرت صفحات مقربة من ان "الصديق الاستاذ قيس جمعة عازف الكمان بالفرقة الموسيقية لكاظم الساهر وأحد رفاق دربه الذين خطوا معه منذ البدايات مسيرة الإبداع والعطاء توفي اليوم".وأضافت "رحم الله فقيدنا وغفر له وأسكنه فراديس جنانه وألهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان"، مقدمة التعازي لـ"الفنان وكل أعضاء الفرقة الموسيقية وكافة أحبابه".