"أغاني فيروز" تكلف صاحب مقهى غرامة مالية

وأعرب أصحاب المقاهي المتلقين للإشعارات عن استيائهم من الغرامات المفروضة، مشيرين إلى أن "المكتب لم يقدم توضيحات كافية حول تفاصيل المستحقات المطلوبة".كما عبروا عن مخاوفهم من تزايد الأعباء المالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار المواد الأساسية.وأثارت وثيقة المخالفة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ردود فعل واسعة، حيث رأى المتضررون أن هذه الإجراءات قد تدفع بهم إلى التحرك الاحتجاجي.