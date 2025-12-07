الصفحة الرئيسية
واشنطن: لا نريد مواجهة مع الصين أو تغيير وضع تايوان
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
أصالة تحسم الجدل حول انفصالها عن زوجها الشاعر العراقي فائق حسن
فن وثقافة
2025-12-07 | 05:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
639 شوهد
السومرية نيوز
– فن وثقافة
حسمت الفنانة السورية
أصالة نصري
الجدل حول انفصالها عن زوجها الشاعر العراقي
فائق حسن
، مؤكدة أن علاقتهما على ما يرام.
وردت
أصالة
خلال تصريحات تلفزيونية على هامش حفلها
في دبي
، على سؤال حول سبب غياب زوجها، قائلة: "فائق زوجي مش معايا لأن إحنا مشغولين، كل واحد مشغول بشغله، والناس صارت قاسية وباقول لهم بطلوا تعملوا شائعات".
وأضافت أصالة معاتبة جمهورها: "أنا بحبهم وبادافع عنهم، ليه تعملوا هيك؟ الحمد لله إحنا أمورنا كويسة وربنا يبعد عننا الشر وعنكم".
تابع قناة السومرية على
منصةX
منصةX
مقالات ذات صلة
الفنانة نانسي عجرم تنهي الجدل حول صور زوجها
04:09 | 2025-11-15
الخبير التحكيمي جمال الشريف يحسم الجدل حول قرارات حكم مباراة العراق وإندونيسيا
05:21 | 2025-10-12
البنك المركزي العراقي يحسم الجدل بشأن تغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار
07:53 | 2025-11-24
دراسة تحسم الجدل: هل تصفح الهاتف قبل النوم يشكل خطرا؟
01:52 | 2025-11-07
أصالة تحسم الجدل
حول انفصالها عن زوجها الشاعر العراقي فائق حسن
السومرية نيوز
حسن السومرية
سومرية نيوز
أصالة نصري
السومرية
فائق حسن
العراق
في دبي
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
اللجنة المنظمة لكأس العرب تصدر بياناً يخص هتافات الجماهير بعد مباراة العراق والبحرين
رياضة
45.87%
10:13 | 2025-12-05
اللجنة المنظمة لكأس العرب تصدر بياناً يخص هتافات الجماهير بعد مباراة العراق والبحرين
10:13 | 2025-12-05
رسمياً.. هذه مجموعة العراق حال تأهل الى كأس العالم
رياضة
21.71%
14:08 | 2025-12-05
رسمياً.. هذه مجموعة العراق حال تأهل الى كأس العالم
14:08 | 2025-12-05
امطار وحالوب وثلوج وعواصف.. ساعات معدودة و"جنون الطقس" يطال كل شبر في العراق
أخبار الطقس
20.6%
00:35 | 2025-12-06
امطار وحالوب وثلوج وعواصف.. ساعات معدودة و"جنون الطقس" يطال كل شبر في العراق
00:35 | 2025-12-06
الموجة المطرية الاعنف تبدأ اليوم وتستمر طويلا.. والدوام قد يتعطل في العراق
أخبار الطقس
11.82%
00:33 | 2025-12-07
الموجة المطرية الاعنف تبدأ اليوم وتستمر طويلا.. والدوام قد يتعطل في العراق
00:33 | 2025-12-07
المزيد
ماذا قال حيدر العبادي على مطالبات إعادته لرئاسة الوزراء؟ (فيديو)
07:07 | 2025-12-07
سعدون جابر يرد على جدل "منحه ارضا" من الحكومة: منحت ارضي لبناء جسر-عاجل
03:19 | 2025-12-07
زيارة مرتقبة لمارك سافايا إلى العراق.. فيديو
14:29 | 2025-12-06
فيتامين سي.. 6 آثار خطيرة قد يسببها الإفراط في تناوله
10:56 | 2025-12-06
من الفم إلى الدماغ.. كيف يخفف تناول الطعام ببطء من القلق والتوتر
09:51 | 2025-12-06
مقطع متداول لبشار الأسد يقود سيارة يفجر جدلاً واسعاً.. يتساءل: "غريبة وين الشباب؟"
07:10 | 2025-12-06
