هل منعت الحالة النفسية شيرين عبدالوهاب من رؤية ابنتيها؟

أكد مصطفى أنه لم يتقدّم بأي دعاوى قضائية ضد طليقته، مشددًا على أن محكمة الأسرة لن تصدر أي قرارات في هذا الشأن ما لم يرفع هو شخصيًا دعوى رسمية، مشيرًا إلى أن الشائعات لا أساس لها من .وأوضح أن ابنتيه تزوران والدتهما بانتظام، حيث تقضيان نهاية الأسبوع في منزلها، مؤكدًا أن علاقتهن بها مستمرة وطبيعية.وفي سياق متصل، تداولت بعض الصفحات الإخبارية الفنية أخبارًا عن احتمال إعلان إفلاسها وبيع ممتلكاتها وأصولها العقارية بسرعة، إضافة إلى ادعاءات بشأن صدور حكم قضائي بمنعها من رؤية بناتها بسبب مشكلات صحية ونفسية، وهو ما أثار قلق الجمهور، خصوصًا مع استمرار غياب الفنانة عن المشهد وصمتها عن الرد.من ناحية أخرى، بحسب وسائل إعلام محلية مصرية، كشفت مصادر مقربة من الفنانة أن لا تزال تعيش في عزلة تامة داخل منزلها، وأن حالتها النفسية شهدت تدهورًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة. وأوضحت المصادر أن الفنانة ترفض الخروج من غرفتها، ولا يتواجد معها داخل الشقة سوى عاملة المنزل، مع غياب كامل لأي تواصل مع المقربين أو أفراد الأسرة، مشيرة إلى أن محاولات هؤلاء للتدخل ومساعدتها لم تثمر عن أي تغيير في وضعها النفسي.وأضافت المصادر أن تسجيلًا صوتيًا ظهرت فيه شيرين مؤخرًا لتوضيح عدم اعتزالها كان بمبادرة من المقربين بهدف طمأنة جمهورها، إلا أن حالتها الفعلية تمنعها من الظهور العلني أو التواصل المباشر. وأكدت أن الفنانة غير قادرة على إحياء أي حفلات أو الالتزام بأي ارتباطات فنية في الوقت الحالي، مع غياب أي مؤشرات تشير إلى إمكانية عودتها للنشاط الفني قريبًا، وسط محاولات مستمرة من المقربين لإيجاد حلول للتخفيف من وضعها النفسي الصعب.