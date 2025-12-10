الصفحة الرئيسية
التالي
مايك السومرية
من
02:00 PM
الى
03:00 PM
LIVE
المالية توقف جميع التعيينات والترفيعات والعلاوات ونقل الخدمات
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-549559-639009714126195027.jpeg
هل منعت الحالة النفسية شيرين عبدالوهاب من رؤية ابنتيها؟
فن وثقافة
2025-12-10 | 08:49
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
118 شوهد
نفى الموزع الموسيقي المصري
محمد مصطفى
، في تصريحات صحفية، الأخبار المتداولة حول صدور قرار من محكمة الأسرة بمنع
شيرين عبد الوهاب
من رؤية ابنتيهما
مريم
وهنا بزعم عدم استقرارها النفسي وخطر حالتها على الأطفال.
أكد مصطفى أنه لم يتقدّم بأي دعاوى قضائية ضد طليقته، مشددًا على أن محكمة الأسرة لن تصدر أي قرارات في هذا الشأن ما لم يرفع هو شخصيًا دعوى رسمية، مشيرًا إلى أن الشائعات لا أساس لها من
الصحة
.
وأوضح
محمد مصطفى
أن ابنتيه تزوران والدتهما بانتظام، حيث تقضيان
عطلة
نهاية الأسبوع في منزلها، مؤكدًا أن علاقتهن بها مستمرة وطبيعية.
وفي سياق متصل، تداولت بعض الصفحات الإخبارية الفنية أخبارًا عن احتمال إعلان
شيرين
إفلاسها وبيع ممتلكاتها وأصولها العقارية بسرعة، إضافة إلى ادعاءات بشأن صدور حكم قضائي بمنعها من رؤية بناتها بسبب مشكلات صحية ونفسية، وهو ما أثار قلق الجمهور، خصوصًا مع استمرار غياب الفنانة عن المشهد وصمتها عن الرد.
من ناحية أخرى، بحسب وسائل إعلام محلية مصرية، كشفت مصادر مقربة من الفنانة أن
شيرين عبد الوهاب
لا تزال تعيش في عزلة تامة داخل منزلها، وأن حالتها النفسية شهدت تدهورًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة. وأوضحت المصادر أن الفنانة ترفض الخروج من غرفتها، ولا يتواجد معها داخل الشقة سوى عاملة المنزل، مع غياب كامل لأي تواصل مع المقربين أو أفراد الأسرة، مشيرة إلى أن محاولات هؤلاء للتدخل ومساعدتها لم تثمر عن أي تغيير في وضعها النفسي.
وأضافت المصادر أن تسجيلًا صوتيًا ظهرت فيه شيرين مؤخرًا لتوضيح عدم اعتزالها كان بمبادرة من المقربين بهدف طمأنة جمهورها، إلا أن حالتها الفعلية تمنعها من الظهور العلني أو التواصل المباشر. وأكدت أن الفنانة غير قادرة على إحياء أي حفلات أو الالتزام بأي ارتباطات فنية في الوقت الحالي، مع غياب أي مؤشرات تشير إلى إمكانية عودتها للنشاط الفني قريبًا، وسط محاولات مستمرة من المقربين لإيجاد حلول للتخفيف من وضعها النفسي الصعب.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
التربية توجه المدارس بمتابعة "الحالة النفسية" للتلاميذ
01:21 | 2025-09-24
حسام حبيب يكشف حقيقة مرض شيرين عبدالوهاب
16:55 | 2025-09-19
هل تؤثر المشروبات الغازية على الصحة النفسية؟
04:13 | 2025-09-29
المجمع الفقهي العراقي يقدم رؤية شرعية من 7 نقاط تخص الانتخابات
05:12 | 2025-11-08
شيرين
الحالة النفسية
بنات شيرين
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبدالوهاب
عبد الوهاب
محمد مصطفى
شيرين عبد
زوران
الصحة
