جدل في مصر: أول تعليق لمؤلف فيلم "الست" بعد اتهامه بالإساءة للرسول (ص)

وأكد أن كلماته أخرجت من سياقها، وأنه لم يقصد بأي حال الإساءة أو المقارنة بين شخصيات دينية مقدسة وأي شخصية أخرى.وقال مراد في تصريحات صحفية: "الجملة خرجت عن سياقها، ووصلت بمعنى لم أقصده. نواياي لم تكن ولن تكون أبدًا توجيه إساءة أو إقامة مقارنة تمسّ مقدساتنا الدينية بأي شكل من الأشكال".وأوضح أن حديثه جاء في سياق شرح التحديات الفنية المرتبطة بكتابة سيرة ذاتية لشخصية عامة ذات حضور استثنائي مثل ، مشيرًا إلى أنه استخدم كلمة "رسول" بصيغة عامة – لا بمعناها الديني المقدّس – لتسليط الضوء على صعوبة تجسيد شخصية مُحاطة بهالة من القدسية الثقافية أو الرمزية، وليس لأغراض دينية.وأضاف: "كنت أوضح جانبًا فنيًّا يتعلّق بصعوبة كتابة سيرة ذاتية لشخصية عظيمة كأم كلثوم، مقارنةً بكتابة سيرة لشخصيات أخرى. اتفهّم تمامًا انزعاج البعض من طريقة تلقي الجملة، وأعتذر لأن الصياغة لم تكن موفّقة".وكان مراد قد أثار جدلًا واسعًا الأسبوع الماضي، حين قال خلال مقابلة صحفية عن التحديات التي واجهها فريق العمل أثناء إعداد فيلم "الست": "لو بنعمل فيلم عن رسول، كان هيبقى أسهل شوية!".العبارة أثارت موجة غضب على ، مع اتهامات له بـ"التطاول" و"الاستهانة بالمقدسات"، رغم أن السياق الفني للحديث كان يدور حول صعوبة تجسيد شخصية أم كلثوم، التي تعد رمزا وطنيا وفنيا يصعب الاقتراب منها دون إثارة جدل.يروي فيلم "الست" لأم كلثوم، أبرز نجوم الغناء العربي في العشرين، ويستعرض محطات بارزة من حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات التي شكّلت مسيرتها الفريدة.ويضم الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية، من بينهم: (في دور أم كلثوم)، سيد رجب، تامر نبيل، صالح، ، محمد فراج، ، علي صبحي، آسر ياسين، ، ، ، أمينة خليل، صدقي صخر، وأحمد .الفيلم من تأليف أحمد مراد، وإخراج حامد، وقد تم الإعلان عنه كواحد من أضخم الإنتاجات السينمائية المصرية في السنوات الأخيرة.وبعد موجة الانتقادات، يبدو أن اعتذار مراد يأتي في محاولة لتهدئة الرأي العام، مع التأكيد على احترامه الكامل للثوابت الدينية والثقافية المصرية.