أسرة عبد الحليم حافظ تطلق موقعًا إلكترونيا

وجاءت الخطوة في الوقت الذي وقعت فيه خلافات بين أسرة الفنان المصري الراحل، وإحدى الشركات الفنية، بسبب حقوق الملكية الفكرية والأدبية، حول إقامة حفلين غنائيين له؛ ما دفعهم إلى إلى القضاء لحل النزاعات.وأضافت عائلة الفنان ، أنها تسعى إلى تسجيل المنزل الذي كان يعيش به، ضمن قائمة منظمة "اليونسكو" باعتباره أحد أبرز بيوت رموز الفن فى العالم العربي.وأكدت أسرة عبد ، أن أغنيات الراحل، شكلت ذاكرة جيل بأكمله، وامتد تأثيرها إلى أجيال متعاقبة، مشددة على أن الحفاظ على تراثه يُعد أمانة واجبة عليهم للحفاظ على إرث أحد أهم رموز الفن في العالم العربي، من خلال إتاحة منزله للجمهور بصورة منظمة تحافظ على قيمته التاريخية والفنية.وأوضحت الأسرة، أن حجز زيارات منزل الفنان الراحل سيكون من خلال الموقع الرسمي فقط، وذلك بعد أن كانت تتم سابقًا عبر الهاتف المحمول أو الرسائل النصية، مبينة أن المنزل سيفتح أبوابه للزيارة يوم الـ30 من اذار المقبل، تزامنًا مع ذكرى رحيله.